Леонид Слуцкий: «Опять неприятно удивил уровень судейства в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о судействе в чемпионате России.

— Меня неприятно опять удивил уровень судейства, — сказал Слуцкий в видео на Youtube-канале «Красава». — Я думал, что многое поменялось, ВАР работает на каждой игре... Но, когда из трех матчей в двух мы получали ранние удаления за две желтые карточки — тут ВАР никак не поможет. Судьи нашли обход. У меня тоже есть здесь сомнения, вопросы. Я никого ни в чем не обвиняю, на мой взгляд, что эти желтые карточки были очень спорные.