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Сегодня, 18:07

Леонид Слуцкий объяснил, почему в данный момент не работает тренером

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Слуцкий объяснил, почему сейчас не работает тренером.

«Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — сказал специалист в эфире шоу «Импровизаторы».

52-летний Слуцкий тренировал «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл», «Витесс», «Рубин» и сборную России. Вместе с ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат России, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В ноябре 2022 года Слуцкий был отправлен в отставку из «Рубина», с тех пор он не занимался тренерской деятельностью.

Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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