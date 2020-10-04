Леонид Слуцкий: «Какой смысл судейство обсуждать?»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался комментировать судейство в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (1:1). У казанцев был удален Дарко Евтич, а также в их ворота был назначен пенальти, который реализовал Георгий Мелкадзе.

— До удаления мы вели игру, моментов соперники не создавали, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Потом вынуждены были отойти назад. К сожалению, был эпизод с 11-метровым ударом. Судейство? Какой смысл его обсуждать?

Мы недобрали очков. Даже показатели XG-points об этом говорили. Есть удовлетворение от качества игры. Нет ни одного матча, где бы мы выглядели безнадежно. Но этого мало.