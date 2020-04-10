Леонид Слуцкий: «Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о чувстве юмора форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее тренер и футболист обменялись шутками в Instagram.

— Есть комики, которые очень смешно шутят, а есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает, — сказал Слуцкий в видео на Youtube-канале «Красава». — Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Харламов, например, рассказывает смешно. Дзюба шутить ни фига не умеет, хотя думает иначе. Чувство юмора у него среднее специфическое. Но как рассказчик... он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей, сделать пародию. Это безумно смешно. В частности он мне один раз показывал, как Дудь берет интервью. Это было просто угарно.