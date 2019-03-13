Леонид Калошин: "Преждевременно говорить о создании ВАР-центра в Москве"

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве сказал, что до конца сезона-2018/19 планируется использование мобильных центров – микроавтобусов с необходимым оборудованием.

В этом сезоне систему планируется использовать на девяти матчах – четырех полуфиналах и финале Кубка России, а также четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

– Как долго планируется использовать мобильные центры ВАР?

– В этом сезоне – все матчи. Это децентрализованный метод работы ВАР. Что касается следующего сезона, пока даже не хочу об этом говорить. Во-первых, мы сосредоточены на матчах этого сезона. Стоит задача именно по их поводу. Во-вторых, чтобы говорить о чем-то применительно к следующему сезону, надо понимать окончательное решение соответствующих органов – будет это, или нет. На сегодняшний день окончательного решения, финансирования и контракта нет.

Все понимают, что чем дольше будет сохраняться эта неопределенность, тем меньше у нас шансов быть готовыми к первому туру или матчу за Суперкубок, хоть это и отдельная история. Согласитесь, одно дело – подготовиться к 9 матчах, а другое – к 240 играм. Должно быть больше и человеческих ресурсов, и технологических.

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