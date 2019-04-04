Леонид Калошин: "Многие клубы РПЛ сказали, что ВАР - дороговато"

Глава проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин сказал, что на общем собрании РПЛ, которое состоялось 2 апреля, часть клубов премьер-лиги назвала стоимость внедрения этой технологии высокой.

– На общем собрании РПЛ, которое состоялось недавно, мы провели определенную презентацию, показали цифры, - сказал Калошин. - Многие сказали, что дороговато. Все стоит определенных денег. Надо садиться и разговаривать с теми людьми, которые ответственны за каждые из определенных участков и смотреть, насколько реально снизить необходимую сумму.

Кто будет за все платить? Это переговорный вопрос. Это может быть или РФС, или РПЛ, или клубы, или спонсоры. Мы предлагали, чтобы премьер-лига и клубы взяли на себя расходы на технологическую часть. Но она тоже достаточно обширна. Но надо садиться и говорить с привлечением специалистов из разных областей. (Андрей Михайлов)

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