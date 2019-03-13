Леонид Калошин: "Качество стадионов для работы с ВАР – решаемый вопрос"

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве высказался по поводу слов президента РПЛ Сергея Прядкина, который отметил, что внедрение этой системы в нашей стране возможно не раньше весны 2020 года. Глава премьер-лиги связал это с качеством стадионов.

– Я не собираюсь комментировать чьи-либо мнения, потому что это, во-первых, не моя работа, – сказал Калошин. – Во-вторых, каждый человек волен высказывать свое мнение. Наверняка, на это есть какие-то основания. Качество арен – весомый нюанс, но он решаемый. Если всерьез этим заняться и не затягивать, все возможно. То, что беспокоит нас применительно к матчам этого сезона – то, что у нас мало времени. Так получилось. Финансирование и контракты были подписаны 1 декабря. С этого времени мы начали интенсивную подготовку.

Что касается матчей следующего сезона, прежде чем о чем-то предметно говорить, надо дождаться окончательного решения по стратегии, финансированию, определению основных параметров. (Андрей Михайлов)