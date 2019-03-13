Леонид Калошин: "Для работы в качестве ВАР и АВАР готовятся шесть судей"

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве рассказал о том, от чего зависят шансы на то, дадут ли ФИФА и ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) разрешение на использование этой системы в этом сезоне.

До его завершения запланировано использование ВАР в девяти матчах – четырех полуфиналах и финале Кубка России, а также в четырех встречах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

На каждую игру нужен один судья, один ВАР, один АВАР (помощник видеоассистента. – Прим. "СЭ") и один реплей-оператор, – сказал Калошин. – Нам сейчас нужно провести две, мы готовимся стэп бай стэп. Сейчас – к первым полуфинальным матчам Кубка. Чем позже матч, тем выше вероятность получения разрешения со стороны ИФАБ. У нас один Сергей Карасев сейчас лицензирован ИФАБ в качестве судьи. Сейчас он проходит подготовку в качестве ВАР, чтобы стратифицироваться в этом статусе.

– Сколько еще человек проходят подготовку для работы в качестве видеоассистентов?

Изначально я начинал работу с 16-ю, но так как у нас всего до 9 матчей в этом сезоне, такое большое количество мне не нужно. Соответственно, сейчас у нас осталось 6 человек в качестве ВАР и АВАР. Некоторые считают, что ассистент ВАР должен включаться только в случае офсайдов, но это тот человек, который постоянно в работе. Его функция повышается, когда ВАР уходит в просмотр какой-то ситуации, а игра продолжается. В принципе, нам надо, если мы говорим о девяти матчах в этом сезоне, нам надо не более шести ВАР и шести судей. (Андрей Михайлов)

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