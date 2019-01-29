Леонид Федун: "Спартак" займется поддержкой детей с проблемами ОДС

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что футболисты команды займутся поддержкой детей с проблемами опорно-двигательного сустава.

- Выход ребят с футболками "Спартак детям" - это первая попытка сделать так, чтобы футбольный клуб организовал благотворительный фонд, поддерживающий детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, - сказал Федун. - Идея родилась у футболистов. Когда у нас была череда травм, игроки в больницах встречали детей, которые со слезами на глазах говорили: "Мы никогда не сможем играть в футбол". Идея фонда в том, чтобы помочь детям, которые не имеют подобные проблемы, начать играть в футбол. У нас есть две группы детей с ДЦП, занимающихся футболом, теперь это направление будет расширена. Вот такое направление будем развивать. У нас много благотворительных фондов, но такого, чтобы занимался детьми с проблемами с ходьбой, нет. (Александр Рогулев)

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