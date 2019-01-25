Леонид Федун: "Не думаю, что ЧМ у Катара заберут"

Владелец "Спартака" сомневается, что Катар будет лишен право проведения чемпионата мира 2022 года. ФИФА на саммите в Марракеше обсудит возможность увеличения количества участников ЧМ-2022 с 32-х до 48-ми. В случае принятия подобного решения проведение турнира в Катаре может быть поставлено под вопрос.

– Я не был здесь с 90-х годов, когда приезжал сюда по бизнесу. Сейчас это совсем другой город, ничего подобного я не помню. Это был скорее восточный город, как, впрочем, и Дубай. Сейчас город, фактически, возник заново. Представляю, как здесь будет всё выглядеть через три года, когда будет проходить чемпионат мира.

– Как думаете, не заберут у них чемпионат мира?

– Почему у них должны забрать? Я не думаю. На 99% чемпионат мира пройдет здесь.

– Смогут ли они организовать чемпионат мира лучше, чем в России?

– Конечно, наш чемпионат останется лучшим, этот даже рядом стоять не будет. Но для арабских стран это будет хороший чемпионат. В стране сделают все, чтобы провести успешный чемпионат мира, я в этом даже не сомневаюсь (Александр Рогулев)