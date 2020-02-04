Леонид Федун: «Любой кипиш, кроме некролога — в кассу»
03:16
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об участии команды в Кубке «Париматч Премьер». В первом туре москвичи обыграли «Ростов» (2:1).
— Думаю, такой формат подготовки интересен игрокам, — цитируют Федуна «Известия». — Здесь отличные условия, великолепные поля. Сами игроки соскучились по футболу, и для них турнир в радость. Помогает ли команде готовиться отсутствие скандалов вокруг клуба этой зимой? Любой кипиш, кроме некролога — в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться.
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https://iz.ru/971649/sevastian-terletckii/derbi-idei-loko-i-spartak-prodolzhat-eksperimenty-s-sostavom
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