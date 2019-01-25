Леонид Федун: "Когда играют "Зенит" и "Спартак" – искры из-под бутс летят"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" поделился своими мыслями о предстоящей игре, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Как настрой?

– Тренировочная игра, абсолютно. Нам предстоит тренировочная игра.

– А команды вроде бы слишком серьезно относятся к этим играм.

– Естественно, когда такие команды собираются, всегда летят искры из-под бутс. Ребята будут стараться, спортсмены амбициозные, но есть и определенный релакс, ведь результат не довлеет – ни премиальных, ни штрафов.

– Вы общались сейчас с Педро Рошей, Луизом Адриану и Айртоном. Что сказали им?

– Поздравил с рождением ребенка Педро Рошу.

– На каком языке?

– На русском, они по-русски понимают. А я по-португальски не говорю.

"Зенит" – "Спартак": товарищеский турнир в Катаре, 25 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 18.30 (время московское)