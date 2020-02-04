Леонид Федун: «Идея пригласить Соболева принадлежит Тедеско. Я одобрил»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал YouTube-каналу «Футбольный Биги» аренду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

— Пригласить Соболева — идея главного тренера, Доменико Тедеско, — сказал Федун. — Я ее одобрил, поскольку Соболев мне нравился еще когда играл в отряде пионеров в «Томи». Александр выделялся в той команде.

— Не считаете, что придется платить достаточно большие агентские?

— Есть стоимость игрока. Условно говоря, если он стоит 100 рублей и мы заплатили 100 рублей, то все нормально. Кому эти деньги пойдут — клубу, агентам или на благотворительность — совершенно неважно. Так же, как и с Луизом Адриану. Мы практически ничего не заплатили клубу, были большие агентские, но сама стоимость игрока была в два раза ниже.

— Сознательно не стали прописывать пункт об обязательном выкупе Соболева?

— Да. Просто вопрос какой: у нас есть бюджет, мы пытаемся укладываться в его рамки. Ломать бюджет я не позволю никому.