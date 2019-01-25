Леонид Федун: "Даже товарищеская игра с "Зенитом" интереснее, чем АПЛ"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что для него даже товарищеские матчи с "Зенитом" интереснее, чем матчи английской премьер-лиги.

Встреча с петербуржцами пройдет в пятницу в Катаре в рамках Фонбет Кубка Матч Премьер.

– Ребята очень довольны тем, как организован турнир. Понятно, что любая игра с "Зенитом" – топ-игра, хоть это и товарищеский матч. Уверен, что сегодня мы увидим настоящую борьбу. Фактически, это будет два матча: один тайм сыграют одни команды, во втором – другие. Я рад, что был организован подобный турнир, потому что у меня ностальгия по аналогичному турниру, проходившему в Израиле много лет назад. В межсезонье есть дефицит футбольных зрелищ, можно смотреть АПЛ, конечно, но такие игры гораздо интереснее, – сказал Федун журналистам. (Александр Рогулев)

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