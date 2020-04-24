Легендарный советский бомбардир. Сегодня Григорию Федотову исполнилось бы 104 года

24 апреля 1916 года в городе Богородск родился Григорий Федотов. Сегодня легендарному советскому нападающему исполнилось бы 104 года.

На клубном уровне Федтов большую часть карьеры провел за ЦДКА. За московский клуб он провел 159 матчей и забил 128 мячей.

Во время войны, как и большинство футболистов-офицеров, был направлен в тыл, заниматься эвакуацией, охраной объектов. В 1943 команду собрали вновь и стали проводить матчи с другими уцелевшими клубами, а в 1945 возобновили первенство страны. Григорий Иванович Федотов был выбран капитаном команды, которая три года подряд становиться чемпионами страны и дважды завоевать Кубок.

В 1949 году Федотов, став лучшим бомбардиром команды, перешёе в помощники тренера родной команды. На должности тренера он и проработал до своей кончины в 1957 году.

После его смерти в 1958 году ЦСКА учредил приз имени Григория Федотова самой результативной команде чемпионата. А в конце 1960-х был создан клуб Григория Федотова, в который включались футболисты, забившие больше 100 голов.