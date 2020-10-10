«Легенда». Болельщица ЦСКА больше полугода вышивала портрет Акинфеева
Болельщица ЦСКА Елизавета Сидоренкова вышила портрет капитана и вратаря московской команды Игоря Акинфеева. Девушка работала над ним более полугода.
«Легенда. Игорь Акинфеев. Более полугода не работы, а чистого удовольствия», — написала Елизавета в Twitter.
Размеры портрета Акинфеева составляют 28x34 (см) без учета рамки.
34-летний Акинфеев является воспитанником красно-синих. В составе ЦСКА он становился 6 раз чемпионом России.
??? Легенда. Игорь Акинфеев. Более полугода не работы, а чистого удовольствия.— Elizaveta (@Sidorenkova1) October 10, 2020
Вдохновение — @pfc_cska, #игорьакинфеев
Схема — Анна Нятина#цска #игорьакинфеев #цвбп #цскалучшийклубстраны #красносинийсамыйсильный #конивбой #москвакрасносиняя pic.twitter.com/HVWphPh82m
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.