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«Легенда». Болельщица ЦСКА больше полугода вышивала портрет Акинфеева

17:04
Портрет Игоря Акинфеева. Фото twitter.com
Портрет Игоря Акинфеева. Фото twitter.com
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Болельщица ЦСКА Елизавета Сидоренкова вышила портрет капитана и вратаря московской команды Игоря Акинфеева. Девушка работала над ним более полугода.

«Легенда. Игорь Акинфеев. Более полугода не работы, а чистого удовольствия», — написала Елизавета в Twitter.

Размеры портрета Акинфеева составляют 28x34 (см) без учета рамки.

34-летний Акинфеев является воспитанником красно-синих. В составе ЦСКА он становился 6 раз чемпионом России.

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