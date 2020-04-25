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Джордан Ларссон: «Самая большая мечта — выиграть ЛЧ. Если будет возможно, то со «Спартаком»

19:18
Джордан Ларссон и Алекс Крал. Фото Instagram
Джордан Ларссон и Алекс Крал. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей главной футбольной мечте.

 — Моя самая большая мечта и цель в футболе — выиграть Лигу чемпионов. Если будет возможно, то сделаю это со «Спартаком», — рассказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.

Матчи РПЛ из-за пандемии коронавируса приостановлены на неопределенный срок.

«Спартак» после 22 туров с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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