Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей главной футбольной мечте.

— Моя самая большая мечта и цель в футболе — выиграть Лигу чемпионов. Если будет возможно, то сделаю это со «Спартаком», — рассказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.

Матчи РПЛ из-за пандемии коронавируса приостановлены на неопределенный срок.

«Спартак» после 22 туров с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.