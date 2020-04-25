Джордан Ларссон: «Самая большая мечта — выиграть ЛЧ. Если будет возможно, то со «Спартаком»
19:18
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей главной футбольной мечте.
— Моя самая большая мечта и цель в футболе — выиграть Лигу чемпионов. Если будет возможно, то сделаю это со «Спартаком», — рассказал в интервью клубной пресс-службе Ларссон.
Матчи РПЛ из-за пандемии коронавируса приостановлены на неопределенный срок.
«Спартак» после 22 туров с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
? «Топ-10 о себе». Джордан Ларссон— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 25, 2020
Сегодня днем Джордан провел для нас тренировку. Теперь настало время* узнать чуть больше о нашем «фитнес-инструкторе»!
*снято в те времена, когда у Джордана была другая прическа. Публикуется впервые pic.twitter.com/qud1INsbqj
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