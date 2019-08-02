Ларссон попрощался с "Норчепингом". И поблагодарил за поддержку

Новичок "Спартака" нападающий Йордан Ларссон попрощался с "Норчепингом", за который выступал до перехода в состав красно-белых.

– Я хочу поблагодарить всех в Норрчепинге за это прекрасное время: товарищей по команде, тренерский штаб, персонал и, прежде всего, всем болельщикам, – приводит ifknorrkoping.se слова Ларссона. – Даже если мой первый год был не таким, как все ожидали, вы все равно верили в меня и делали это с первого дня. Надеюсь увидеть вас в Европе очень скоро.

22-летний форвард – сын экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который известен по выступлениям за "Фейеноорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".