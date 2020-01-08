Ларссон не планирует провести всю карьеру в чемпионате России

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что не планирует провести всю карьеру в чемпионате России. Он отметил, что хочет привлечь внимание других лиг.

— Чемпионат России — это хорошо, но я не собираюсь оставаться здесь всю жизнь, — приводит aftonbladet.se слова Ларссона. — Они купили меня, чтобы я стал успешным футболистом, а затем продать. Это соответствует моим амбициям. Я хочу привлечь внимание клубов из самых больших лиг.

Меня привлекает ла лига. Я думаю, что это меня вполне устроит. Я много смотрю испанский футбол, и «Барселона» — это любимая команда. Они стараются вовлечь в игру всю команду, игра идет быстро. Это моя мечта, ла лига. Премьер-лига, конечно, тоже будет чем-то особенным. Но не следует слишком много мечтать.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга». Его контракт рассчитан на 4 года.