Кварацхелия отправился на сбор с "Локомотивом"

Полузащитник грузинского клуба "Рустави" Хвича Кварацхелия отправился на сбор в Испанию вместе с "Локомотивом", где пройдет просмотр. Об этом сообщил директор грузинского клуба Бадри Начавариани.

- Кварацхелия поехал на сбор с "Локомотивом" по обоюдному соглашению, пока без контракта, дальнейшие вопросы по переходу футболиста мы еще не оговаривали, - цитирует ТАСС Начавариани. - Все права пока остаются у "Рустави". Мы разрешили футболисту поехать на сбор, его будут там просматривать, наблюдать, и после этого будет принято решение.

Сбор "Локомотива" в испанской Марбелье пройдет со 2 по 14 февраля.