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Кузяев выйдет в старте «Зенита» впервые с марта

18:56
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев попал в стартовый состав команды на матч 9-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Последний раз хавбек выходил на поле в стартовом составе 17 марта 2019 года в игре против «Спартака» (1:1) в сезоне-2018/19. Затем он получил травму в матче квалификации Евро-2020 сборной России против Бельгии (1:3).

В нынешнем сезоне Кузяев провел 4 матча в составе «Зенита» — во всех встречах он выходил на замену.

Зенит — Арсенал Т

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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