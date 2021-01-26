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Кузяев вспомнил о переговорах с «Зенитом» летом 2020 года

13:57
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев вспомнил, как летом 2020 года решал, где продолжить карьеру.

«Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с «Зенитом». Но переговоры — непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба — свои. Я, повторю, очень хотел попробовать себя в топ-5. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось в итоге», — цитирует Кузяева «Спорт день за днем».

28-летний футболист играет в «Зените» с 2017 года. В прошедшее летнее трансферное окно хавбек покинул клуб, однако в октябре 2020 года подписал новый контракт с сине-бело-голубыми. В текущем сезоне Кузяев провел 9 матчей в РПЛ, отметившись 2 голами.

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/articles/daler-kuzyaev-menya-prodavali-v-evropu-dazhe-te-kogo-ya-ne-prosil-pomogat

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