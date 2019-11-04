Кутепов получил травму в матче с «Арсеналом»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил травму в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». В концовке первого тайма игрок получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Кутепов держался за заднюю поверхность бедра. С поля он уходил в сопровождении представителя медицинского персонала, опираясь на плечо врача и заметно хромая.

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