Кутепов получил травму в матче с «Арсеналом»
19:51
Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил травму в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». В концовке первого тайма игрок получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
Кутепов держался за заднюю поверхность бедра. С поля он уходил в сопровождении представителя медицинского персонала, опираясь на плечо врача и заметно хромая.
44? Кутепову требуется помощь врачей.#СпартакАрсенал — 0:1 pic.twitter.com/hx0LQIFj0A— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 4, 2019
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