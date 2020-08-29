Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как познакомился с Александром Кокориным. Летом форвард перешел в московский клуб, однако не выходил на поле из-за травм.

— У нас есть общий друг — Алан Чочиев. Когда я переходил в «Крылья Советов», то мы начали вместе играть в CS. Так и познакомились, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Также произошло с Кириллом Капризовым. CS — сближает (смеется). Я купил у Кокорина машину. Он скидку сделал. Потом обнаружились проблемы с колесами. Я сказал: «Давай, еще скидку делай». Он сделал. Саша — щедрый (смеется).