Куда уезжать Чалову? Совет от Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что если форвард армейцев Федор Чалов уедет в иностранный клуб, ему лучше выбрать чемпионат Франции. Чалов в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, забив 15 голов.

– Все болельщики ЦСКА следят за Головиным во Франции. А кто уедет следующим? Чалов?

– У него для этого все есть. Главное – сделать правильный выбор, когда появится шанс. Потому что английская премьер-лига и тот же чемпионат Франции – несколько разные вещи. Особенно если ты нападающий и переходишь в 15-ю или 16-ю команду Англии. Кому ты там будешь забивать, если весь матч проводишь без мяча? Чалову больше подойдет французский чемпионат. Можно попасть в один из лидирующих клубов и иметь возможность много атаковать и забивать. Чалову нужна команда, которая играет в атакующий разнообразный футбол. Как ЦСКА, где он стал лучшим бомбардиром чемпионата. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Влашича - скоро в "СЭ"