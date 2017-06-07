Кучук назначен главным тренером "Ростова"

По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука. Специалист, предыдущей командой которого является украинская "Сталь", приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском "Салюте", "Кубани" и "Локомотиве".
Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По информации "СЭ", специалист вернется в "Рубин", который он тренировал с 2001 по 2013 год.
Невероятный
Кучук - толковый тренер, с Локомотивом он показал достойный результат, думаю, и с Ростовом он сможет показать себя. Бердыев был, конечно, лучше, но и Кучук тоже неплохой вариант.
10:03
Гаттузо Крут!!!!!!#!
По поводу евро очков Ростова можно сказать так: с паршивой овцы хоть шерсти клок! Да и не так уж много этих очков принесли прохиндеи 15.5 за два участия, всего-то по 7.75 в среднем, посредственный показатель. У Спама правда сплошное полуочко. Так что смешно и глупо превозносить эту команду. Просто случайно повезло с КББ. Правда теперь придется расхлебывать бюджету города его махинации, даже ЛЧ денег не хватило чтобы оплатить дорогостоящих по ЗП игроков типа Кудряшова, Нобоа, Наваса, Азмуна, Ерохина т.е. тех кого он привел с собой. И этот шлейф будет еще оооооочень долго ,да и сам Бердыев немало получал.
09:46
Ajccio
Офф. сайт пока не подтвердил, да и Рубин тоже не назначил КББ(видно трудные переговоры, Шайминята наверное много на себя берут). Так шо теоретически возможен вариант прошлого года со Срамтаком
09:36
Raven30101979
Ну хоть не Бала.С Кучуком хоть какая-то надежда есть.Хотя так как с Курбаном конечно уже не будет.
09:34
ростовский свин
у кучука подпорченная репутация : огромная неустойка от локо. типа подсидка гончаренко в кубани= это все ясно и понятно. Но чисто о футбольных достижениях давайте:шериф при нем очень неплохо играл, кубань пробивалась в лигу европы - локо тоже финишировал в призах. сталь была крепким середняком украинской лиги.Так что не все так однозначно плохо. напомню у бердыева тоже репутация помнится до ростова была не крисально чистой.Но своими успехами он все загадил и отбелил. По праву. если ростов не сменит на 100% состав (а это не возможно - контракты никто не отменял в случае с выкупом трансфера - ростов получает деньги ии возможность приобрести игроков) плюс уже есть слухи о весьма неплохих приобретениях .Ростов останется крепким середняком . Каким он в принципе и был при бердыеве - ну да прыгнули выше головы завоевав серебро,ну да пожертвовали чемпионатом ради еврокубков... в принцмпе система игры кучука такая же как и у бердыева....так что ростов останется крепкой командой, ну конечно ожиданий теперь будет меньше....
09:23
Доктор-Ч
mendeleev Отличный он тренер. Вот увидите. Вдумчивый, грамотный. =============================================================== Ха Ха Ха! По ходу Кучук зарегистрировался на сайте.
09:02
йетивод
Всё, пропал клуб. Это тот тренер который любит приходить на всё готовенькое.
08:58
199
РобертН ........Полностью согласен. А Курбан ещё будет жалеть, что бросил Ростов и погнался за баблом. С нетерпением жду матча Ростов-Рубин. Хотя ещё никто и никого не назначил.
08:49
RobertH
SA4 Непровинция радуется, что Португалия вернет себе место рейтинге УЕФА?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Непровинция ,как раз,по моему,пребывает в лёгкой тревоге.Португалия очень скоро выйдет на российский газон.Так ещё и Криштиану приехал,как назло....Так что российской футбольной типа элите придется определяться с местом в рейтинге с Португалией в непосредственном контакте.А там может всякое случиться....И ум не поможет...
08:38
Mangust071
SA4_______Португалия в любом случае вернет себе место, вне зависимости от того будет Ростов или нет. т.к. в ЛЧ не так много шлака по сравнению с ЛЕ! ты иди в ЛЧ обыграй кого-нибудь, а очков, от которых зависит кэф, дают одинаково, что в ЛЕ, что в ЛЧ! так что в лучшем случае будем с Португалией чередоваться местами (хотя и то вряд ли ).
08:37
Mangust071
RobertH________ни кому в Ростове на дону, кроме болельщиков Ростов не нужен, только в плане получения какой-нибудь выгоды! Мне будет жаль Ростов, если все плохо закончится. Развалить все можно за 1 сезон!
08:31
SA4
Непровинция радуется, что Португалия вернет себе место рейтинге УЕФА?
08:26
RobertH
pravovernyj Надеюсь теперь они упадут на самое до. В назидание. Коль нет ума...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А чего столько злобы то?А кто приносил баллы росфутболу,когда столичные миллионщики пузыри пускали на ранних стадиях евротурниров,а?Ты надейся,а мы посмотрим чё осенью будет,дай Бог здоровья.Посмотрим,как ,в назидание,Зенит будет побеждать в ЛЧ(так сказал Фурсенко).Они думают,что у них,в отличие от Ростовов всяких,ум-то есть,что по весне можно нести что угодно,а до осени забудется,как бы...Не забудется.Превратили чемпионат в банановый междусобойчик по принципу 6+6+4 и радуемся?В смысле,- шесть команд будут тягаться за еврокубки,шесть команд обозначатся ,как середняки и будут сдавать матчи по интересам,а четыре команды будут бодаться за типа выживание.Тебе так нравится?Убиение Ростова -это очень плохое назидание.Так убили некогда знаменитое Торпедо М,пытались убрать Динамо М....Забили до конца Кубань...Тоже радовался?И ещё- это некрасивая история о жадности к баблу даже у тех,кто обставлялся под гуру российского футбола.
08:19
RSDsouth
C-Э, не спеши ... Ни кто ни кого еще не уволил в Рубине и ни кто ни кого не назначил в Ростове ...
07:34
Alsenka
За что!?! :(
01:30
Makon-do
Бедные ростовчане!
01:07
pravovernyj
Надеюсь теперь они упадут на самое до. В назидание. Коль нет ума...
00:15
ser958
ну не верю я таким "тренерам",просто-НЕ верю!!!!!!
00:14
морпех
Ну не знаю,как с Рубином(тоже,наверно,ничего хорошего),однако про Ростов уже можно забыть....хотя,мож и не вылетит(будет в середине - конце )...
00:11
199
Не бз..те! Ростов и с Кучуком , вам столичным, .опу надерёт. А Курбан с Рубином будет ниже Ростова.
00:06
Lars Berger
Нормально. Дальше - посмотрим.
23:43 7 июня
freak
Видимо дана команда на полный развал "Ростова"....
23:33 7 июня
OuksNeizbezhen
Кучук идеально подходит в Ротор. Без комментариев.
23:32 7 июня
saravakos
Борьба за 10-12 места? Кто его выбирал?
23:04 7 июня
mendeleev
Отличный он тренер. Вот увидите. Вдумчивый, грамотный.
22:50 7 июня
kashkovsky2010
Позорище. Самое смешное, что где они будут брать деньги на расторжение контракта? Он бесплатно ж не уйдет.
22:42 7 июня
Papamaxa
А кто назначает вообще??? Что это за патриоты ростовские???
22:40 7 июня
Спринт
В Ростове-на-Дону еще долго не будет нормальной команды. Развал ФК "Ростов" начался даже не вчера, а еще раньше. Кубань с Кучуком ясно показала каким путем пойдет ростовский футбол. Жаль, но при мотористе так со всем российским футболом и спортом.
22:37 7 июня
Кто-то как Луна
Админ Кучук так-то белорус, но лучше уж Рахимова или Кириченко
22:34 7 июня
читатель1
Пропал дом. Всмысле вперед в футбольно-национальную лигу(
22:30 7 июня