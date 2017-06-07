21:49 7 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кучук назначен главным тренером "Ростова"

Леонид КУЧУК. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Леонид КУЧУК. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука. Специалист, предыдущей командой которого является украинская "Сталь", приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском "Салюте", "Кубани" и "Локомотиве".

Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По информации "СЭ", специалист вернется в "Рубин", который он тренировал с 2001 по 2013 год.

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КОММЕНТАРИИ (42)
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Невероятный

Кучук - толковый тренер, с Локомотивом он показал достойный результат, думаю, и с Ростовом он сможет показать себя. Бердыев был, конечно, лучше, но и Кучук тоже неплохой вариант.

10:03

Гаттузо Крут!!!!!!#!

По поводу евро очков Ростова можно сказать так: с паршивой овцы хоть шерсти клок! Да и не так уж много этих очков принесли прохиндеи 15.5 за два участия, всего-то по 7.75 в среднем, посредственный показатель. У Спама правда сплошное полуочко. Так что смешно и глупо превозносить эту команду. Просто случайно повезло с КББ. Правда теперь придется расхлебывать бюджету города его махинации, даже ЛЧ денег не хватило чтобы оплатить дорогостоящих по ЗП игроков типа Кудряшова, Нобоа, Наваса, Азмуна, Ерохина т.е. тех кого он привел с собой. И этот шлейф будет еще оооооочень долго ,да и сам Бердыев немало получал.

09:46

Ajccio

Офф. сайт пока не подтвердил, да и Рубин тоже не назначил КББ(видно трудные переговоры, Шайминята наверное много на себя берут). Так шо теоретически возможен вариант прошлого года со Срамтаком

09:36

Raven30101979

Ну хоть не Бала.С Кучуком хоть какая-то надежда есть.Хотя так как с Курбаном конечно уже не будет.

09:34

ростовский свин

у кучука подпорченная репутация : огромная неустойка от локо. типа подсидка гончаренко в кубани= это все ясно и понятно. Но чисто о футбольных достижениях давайте:шериф при нем очень неплохо играл, кубань пробивалась в лигу европы - локо тоже финишировал в призах. сталь была крепким середняком украинской лиги.Так что не все так однозначно плохо. напомню у бердыева тоже репутация помнится до ростова была не крисально чистой.Но своими успехами он все загадил и отбелил. По праву. если ростов не сменит на 100% состав (а это не возможно - контракты никто не отменял в случае с выкупом трансфера - ростов получает деньги ии возможность приобрести игроков) плюс уже есть слухи о весьма неплохих приобретениях .Ростов останется крепким середняком . Каким он в принципе и был при бердыеве - ну да прыгнули выше головы завоевав серебро,ну да пожертвовали чемпионатом ради еврокубков... в принцмпе система игры кучука такая же как и у бердыева....так что ростов останется крепкой командой, ну конечно ожиданий теперь будет меньше....

09:23

Доктор-Ч

mendeleev Отличный он тренер. Вот увидите. Вдумчивый, грамотный. =============================================================== Ха Ха Ха! По ходу Кучук зарегистрировался на сайте.

09:02

йетивод

Всё, пропал клуб. Это тот тренер который любит приходить на всё готовенькое.

08:58

199

РобертН ........Полностью согласен. А Курбан ещё будет жалеть, что бросил Ростов и погнался за баблом. С нетерпением жду матча Ростов-Рубин. Хотя ещё никто и никого не назначил.

08:49

RobertH

SA4 Непровинция радуется, что Португалия вернет себе место рейтинге УЕФА?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Непровинция ,как раз,по моему,пребывает в лёгкой тревоге.Португалия очень скоро выйдет на российский газон.Так ещё и Криштиану приехал,как назло....Так что российской футбольной типа элите придется определяться с местом в рейтинге с Португалией в непосредственном контакте.А там может всякое случиться....И ум не поможет...

08:38

Mangust071

SA4_______Португалия в любом случае вернет себе место, вне зависимости от того будет Ростов или нет. т.к. в ЛЧ не так много шлака по сравнению с ЛЕ! ты иди в ЛЧ обыграй кого-нибудь, а очков, от которых зависит кэф, дают одинаково, что в ЛЕ, что в ЛЧ! так что в лучшем случае будем с Португалией чередоваться местами (хотя и то вряд ли ).

08:37

Mangust071

RobertH________ни кому в Ростове на дону, кроме болельщиков Ростов не нужен, только в плане получения какой-нибудь выгоды! Мне будет жаль Ростов, если все плохо закончится. Развалить все можно за 1 сезон!

08:31

SA4

Непровинция радуется, что Португалия вернет себе место рейтинге УЕФА?

08:26

RobertH

pravovernyj Надеюсь теперь они упадут на самое до. В назидание. Коль нет ума...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А чего столько злобы то?А кто приносил баллы росфутболу,когда столичные миллионщики пузыри пускали на ранних стадиях евротурниров,а?Ты надейся,а мы посмотрим чё осенью будет,дай Бог здоровья.Посмотрим,как ,в назидание,Зенит будет побеждать в ЛЧ(так сказал Фурсенко).Они думают,что у них,в отличие от Ростовов всяких,ум-то есть,что по весне можно нести что угодно,а до осени забудется,как бы...Не забудется.Превратили чемпионат в банановый междусобойчик по принципу 6+6+4 и радуемся?В смысле,- шесть команд будут тягаться за еврокубки,шесть команд обозначатся ,как середняки и будут сдавать матчи по интересам,а четыре команды будут бодаться за типа выживание.Тебе так нравится?Убиение Ростова -это очень плохое назидание.Так убили некогда знаменитое Торпедо М,пытались убрать Динамо М....Забили до конца Кубань...Тоже радовался?И ещё- это некрасивая история о жадности к баблу даже у тех,кто обставлялся под гуру российского футбола.

08:19

RSDsouth

C-Э, не спеши ... Ни кто ни кого еще не уволил в Рубине и ни кто ни кого не назначил в Ростове ...

07:34

Alsenka

За что!?! :(

01:30

Makon-do

Бедные ростовчане!

01:07

pravovernyj

Надеюсь теперь они упадут на самое до. В назидание. Коль нет ума...

00:15

ser958

ну не верю я таким "тренерам",просто-НЕ верю!!!!!!

00:14

морпех

Ну не знаю,как с Рубином(тоже,наверно,ничего хорошего),однако про Ростов уже можно забыть....хотя,мож и не вылетит(будет в середине - конце )...

00:11

199

Не бз..те! Ростов и с Кучуком , вам столичным, .опу надерёт. А Курбан с Рубином будет ниже Ростова.

00:06

Lars Berger

Нормально. Дальше - посмотрим.

23:43 7 июня

freak

Видимо дана команда на полный развал "Ростова"....

23:33 7 июня

OuksNeizbezhen

Кучук идеально подходит в Ротор. Без комментариев.

23:32 7 июня

saravakos

Борьба за 10-12 места? Кто его выбирал?

23:04 7 июня

mendeleev

Отличный он тренер. Вот увидите. Вдумчивый, грамотный.

22:50 7 июня

kashkovsky2010

Позорище. Самое смешное, что где они будут брать деньги на расторжение контракта? Он бесплатно ж не уйдет.

22:42 7 июня

Papamaxa

А кто назначает вообще??? Что это за патриоты ростовские???

22:40 7 июня

Спринт

В Ростове-на-Дону еще долго не будет нормальной команды. Развал ФК "Ростов" начался даже не вчера, а еще раньше. Кубань с Кучуком ясно показала каким путем пойдет ростовский футбол. Жаль, но при мотористе так со всем российским футболом и спортом.

22:37 7 июня

Кто-то как Луна

Админ Кучук так-то белорус, но лучше уж Рахимова или Кириченко

22:34 7 июня

читатель1

Пропал дом. Всмысле вперед в футбольно-национальную лигу(

22:30 7 июня