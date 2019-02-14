Кучаев вернулся в расположение ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, неделю назад прооперированный в Германии в связи с повреждением медиального мениска, вернулся в расположение армейцев, информирует официальный Твиттер красно-синих. 20-летний хавбек будет работать под наблюдением врачей и физиотерапевтов на сборе команды в Кампоаморе.

Костя Кучаев, прооперированный несколько дней назад в Германии, вернулся в расположение команды, где будет работать под наблюдением наших врачей и физиотерапевтов 💪 #Кампоамор2019 pic.twitter.com/HRSKZr19oR – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 февраля 2019 г.

Напомним, 6 мая 2018 года Кучаев получил травму крестообразных связок левого колена в матче с "Арсеналом" (6:0). После этого он впервые появился на поле в игре с "Ахматом" 23 ноября 2018 года (2:0).

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