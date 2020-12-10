Кучаев перенес операцию на колено
18:17
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию, сообщается на официальном сайте клуба.
Операция, которую провели в Германии, связана с повреждением мениска левого коленного сустава. О сроках возвращения хавбека в общую группу будет сообщено дополнительно.
В текущем сезоне Кучаев провел 19 матчей за ЦСКА, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-kuchaev-prooperirovan/
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