РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кучаев перенес операцию на колено

18:17
Теги:

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию, сообщается на официальном сайте клуба.

Операция, которую провели в Германии, связана с повреждением мениска левого коленного сустава. О сроках возвращения хавбека в общую группу будет сообщено дополнительно.

В текущем сезоне Кучаев провел 19 матчей за ЦСКА, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-kuchaev-prooperirovan/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир