Кучаев перенес операцию на колено

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию, сообщается на официальном сайте клуба.

Операция, которую провели в Германии, связана с повреждением мениска левого коленного сустава. О сроках возвращения хавбека в общую группу будет сообщено дополнительно.

В текущем сезоне Кучаев провел 19 матчей за ЦСКА, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.