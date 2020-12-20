Кто лучший игрок в России. Версия Шварца
20:40
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поставил на первое место вратаря своей команды Антона Шунина. Также в его пятерку вошли: Алексей Миранчук («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Реми Кабелла («Краснодар»), Вильмар Барриос («Зенит»).
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