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Кто лучший игрок в России. Версия Шварца

20:40
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поставил на первое место вратаря своей команды Антона Шунина. Также в его пятерку вошли: Алексей Миранчук («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Реми Кабелла («Краснодар»), Вильмар Барриос («Зенит»).

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