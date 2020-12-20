Кто лучший игрок в России. Версия Николича

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поставил на первое место полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ранее выступавшего за «Локо». Также в его пятерку вошли: Никола Влашич (ЦСКА), Артем Дзюба («Зенит»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Антон Миранчук («Локомотив»).