РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кто лучший игрок в России. Версия Мусаева

22:00
Мурад Мусаев. Фото Виталий Тимкив.
Мурад Мусаев. Фото Виталий Тимкив.
Теги:

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил на первое место вратаря своей команды Матвея Сафонова. Также в его пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Сергей Петров («Краснодар»).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир