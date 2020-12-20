Кто лучший игрок в России. Версия Мусаева

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил на первое место вратаря своей команды Матвея Сафонова. Также в его пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Сергей Петров («Краснодар»).