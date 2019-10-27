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«Крылья Советов» — «Зенит»: Дзюба остался в запасе

12:39
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«Крылья Советов» и «Зенит» назвали составы на матч 14-го тура чемпионата России. Форвард гостей Артем Дзюба остался в запасе.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун, Дриусси.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_13228.html

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