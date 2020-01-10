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«Крылья Советов» выйдут из отпуска 13 января

15:20
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В понедельник, 13 января «Крылья Советов» соберутся в Москве, где двумя группами пройдут медицинский осмотр в одной из клиник в течение двух дней, сообщает официальный сайт клуба.

После этого самарцы отправятся в турецкий Белек. Там с 15 по 26 января пройдет первый учебно-тренировочный сбор «Крыльев Советов». На первом сборе команда проведет 2 контрольных матча. 21 января соперников самарцев станет юрмальский «Спартак». 25 января «Крылья Советов» сыграют с клубом «Богемианс Прага 1905».

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17830

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