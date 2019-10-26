РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

14:57

«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче 14-го тура молодежного первенства России — 5:1.

В составе победителей Бахадур Соколов оформил покер, еще один гол забил Владислав Тюрин. За петербуржцев отличился Кирилл Кравцов.

Молодежные команды

14-й тур

«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 5:1 (3:1)

Голы: Кравцов, 9 (0:1). Тюрин, 20 (1:1). Соколов, 34 (2:1). Соколов, 40 (3:1). Соколов, 69 (4:1). Соколов, 78 (5:1).

Судья: Матвеев (Москва).

26 октября. Самара. Стадион «Металлург».

Крылья Советов — мол. — Зенит — мол.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир