«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче 14-го тура молодежного первенства России — 5:1.

В составе победителей Бахадур Соколов оформил покер, еще один гол забил Владислав Тюрин. За петербуржцев отличился Кирилл Кравцов.

Молодежные команды

14-й тур

«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 5:1 (3:1)

Голы: Кравцов, 9 (0:1). Тюрин, 20 (1:1). Соколов, 34 (2:1). Соколов, 40 (3:1). Соколов, 69 (4:1). Соколов, 78 (5:1).

Судья: Матвеев (Москва).

26 октября. Самара. Стадион «Металлург».