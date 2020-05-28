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«Крылья Советов» продлили контракты с шестью игроками до конца сезона

12:50
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«Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о продлении контрактов с шестью игроками. Срок соглашения — до конца текущего сезона.

Сергей Рыжиков, Александр Гацкан и Никита Чичерин останутся в клубе до конца сезона. Также продолжат выступать за «Крылья Советов» Артем Тимофеев, Максим Глушенков и Антон Терехов, которые играют за самарский клуб на правах аренды.

Футболисты находятся в Самаре и ведут подготовку к возобновлению сезона. Чемпионат России возобновится 21 июня.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18073

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