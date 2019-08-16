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«Крылья Советов» постараются учесть интересы своих болельщиков при переносе игры со «Спартаком»

16 августа 2019, 15:37
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заверил, что клуб постарается сделать все, чтобы учесть интересы самарских болельщиков при переносе домашнего матча 7-го тура со «Спартаком».

— Пока согласовываем, еще ничего не переносили, — цитируют «РИА «Новости». — Мы стараемся сделать все, чтобы наши болельщики не пострадали (от переноса)».

Ранее «Спартак» обратился к руководству РПЛ с просьбой перенести время начала матча 7-го тура с «Крыльями Советов» с 14.00 на 19.00. Это было аргументирова тем, что первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» красно-белые проведут в Португалии в четверг, 22 августа, причем встреча начнется в 21:45 по моссковскому времени. А встреча 7-го тура с «Крыльями» пройдет в Самаре уже в воскресенье 25 августа с запланированным началом в 14.00 по московскому времени. Отмечается, что времени между матчами недостаточно для восстановления.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190816/1557573090.html

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