«Крылья Советов» постараются учесть интересы своих болельщиков при переносе игры со «Спартаком»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заверил, что клуб постарается сделать все, чтобы учесть интересы самарских болельщиков при переносе домашнего матча 7-го тура со «Спартаком».
— Пока согласовываем, еще ничего не переносили, — цитируют «РИА «Новости». — Мы стараемся сделать все, чтобы наши болельщики не пострадали (от переноса)».
Ранее «Спартак» обратился к руководству РПЛ с просьбой перенести время начала матча 7-го тура с «Крыльями Советов» с 14.00 на 19.00. Это было аргументирова тем, что первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» красно-белые проведут в Португалии в четверг, 22 августа, причем встреча начнется в 21:45 по моссковскому времени. А встреча 7-го тура с «Крыльями» пройдет в Самаре уже в воскресенье 25 августа с запланированным началом в 14.00 по московскому времени. Отмечается, что времени между матчами недостаточно для восстановления.