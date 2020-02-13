«Крылья Советов» отправились в Испанию на третий сбор

Футболисты «Крыльев Советов» отправились на третий сбор, сообщает официальный Twitter команды.

Заключительный сбор пройдет в Малаге до 22 февраля. Самарцы проведут четыре товарищеские встречи с китайским «Далянь Ифан» и «Краснодаром» (оба матча 16 февраля), а также с «Торпедо» и норвежским «Стремсгодсетом» (оба матча 22 февраля).