"Крылья Советов" обыграли "Сокол" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Крылья Советов" обыграли "Сокол" (1:0). Единственный мяч на 62-й минуте забил Павел Яковлев.

"Крылья Советов" (Самара) - "Сокол" (Саратов) - 1:0 (0:0)

Гол: Яковлев, 62.

"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин (Конюхов, 46), Денисов (Полуяхтов, 46), Бурлак (Самарджич, 46), Зотов, Рохель (Карпов, 46), Рабиу (Ткачук, 46), Тимофеев, Зиньковский, Корниленко (Яковлев, 46), Канунников.

23 марта. Самара. Стадион "Металлург".

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