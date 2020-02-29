«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче молодежных команд

В матче 20-го тура молодежного первенства России «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» (3:1).

«Крылья» набрали 35 очков и занимают четвертое место. У «Оренбурга» 14 очков и 15-я позиция.

Молодежные команды

20-й тур

«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Оренбург — мол.» — 3:1 (2:0)

Голы: Трубин, 35 (1:0). Молчанов, 36 (2:0). Медведь, 78 (3:0). Боднарюк, 83 (3:1).

Нереализованный пенальти: Боднарюк («Оренбург — мол.»), 83 (вратарь)

Удаление: Палагута («Оренбург — мол.»), 72.

Судья: Сединкин (Омск).

29 февраля. Самара. Стадион «Металлург».