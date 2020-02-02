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«Крылья Советов» и «Чайка» сыграли вничью

13:51
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Чайкой» (2:2) в товарищеском матче. В составе клуба премьер-лиги отличились Егор Голенков и Раду Гынсарь. Игра прошла в Белеке (Турция).

Товарищеский матч

«Крылья Советов» — «Чайка» — 2:2 (2:1)

Голы: Кулик, 3 — с пенальти (0:1). Голенков, 14 (1:1). Гынсарь, 26 — с пенальти (2:1). Васильев, 85 (2:2).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Полуяхтов, Лысцов, Тимофеев, Мияйлович, Терехов, Иванов (Антон, 75), Гынсарь, Голенков.

Предупреждения: Мияйлович, 29. Тимофеев, 61.

2 февраля. Белек. Стадион «Спортивный центр Папиллон».

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