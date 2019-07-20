"Крылья Советов" – "Арсенал": Бурлак сокращает разрыв в счете

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак забил гол на 56-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Арсеналом". Встреча проходит в Самаре.
Защитник самарского клуба Дмитрий Комбаров со штрафного закрутил мяч в дальнюю штангу, а на отскоке за него мастерски зацепились форварды Александр Соболев и Деян Радонич. Мяч отлетел к Бурлаку, который отправил его в сетку ворот туляков.
📹 Тарас Бурлак забивает второй мяч своей команды в этой игре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 июля 2019 г.
📺 #КрыльяАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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