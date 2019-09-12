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«Крылья» представили новичков. Барбекю и игра на приставке в парке с болельщиками

22:23
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В Самаре состоялось представление новичков «Крыльев Советов», сообщает Twitter клуба.

— Презентация новичков «Крыльев Советов» в Загородном парке прошла на высоте, — говорится в сообщении. — Барбекю, сладкая вата, розыгрыш футболок, автограф и фото-сессии. Спасибо всем, кто пришел! Наши болельщики самые лучшие!

«Крылья» занимают 13-е место в чемпионате России, имея в активе семь очков в восьми матчах.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Дополнительная информация

https://twitter.com/fckssamara/status/1172208031066742784

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