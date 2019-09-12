«Крылья» представили новичков. Барбекю и игра на приставке в парке с болельщиками

В Самаре состоялось представление новичков «Крыльев Советов», сообщает Twitter клуба.

— Презентация новичков «Крыльев Советов» в Загородном парке прошла на высоте, — говорится в сообщении. — Барбекю, сладкая вата, розыгрыш футболок, автограф и фото-сессии. Спасибо всем, кто пришел! Наши болельщики самые лучшие!

Презентация новичков #КрыльяСоветов в Загородном парке прошла на высоте ?



Барбекю, сладкая вата, розыгрыш футболок, автограф и фото-сессии ?



Спасибо всем, кто пришёл! Наши болельщики самые лучшие! ?? pic.twitter.com/nbYTSfuvb4 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 12, 2019

«Крылья» занимают 13-е место в чемпионате России, имея в активе семь очков в восьми матчах.

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