Крыховяк подписал трехлетний контракт, зарплата - 3 млн. евро в год

"СЭ" стали известны нюансы нового контракта с "Локо" 29-летнего польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.

В договоре аренды игрока (трансфер принадлежал французскому "ПСЖ") был предусмотрен выкуп в случае проведения 50 процентов матчей, сумма трансфера составила 10 миллионов евро (тремя траншами, разбитыми на три года) плюс 1,5 миллиона за аренду.

Контракт подписан на три года, зарплата составит около 3 миллионов евро в год. (Сергей Егоров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр