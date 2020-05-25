«Крузейру»: защитник Кака не перешел в ЦСКА из-за коронавируса

Спортивный директор «Крузейру» Карлос Феррейра рассказал, что трансфер защитника Кака в ЦСКА мог состояться этим летом, но сорвался из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что армейцы пытались подписать футболиста зимой за 4 миллиона евро. Из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, «Крузейру» готов был снизить цену на игрока и уступить его за 2 миллиона. Феррейра уточнил, что все же речь шла об изначальных 4 миллионах.

— Если есть возможность продать игрока за 4 миллиона, было бы плохой сделкой отдать его за два. Но пандемия парализовала страны, — цитирует Bolavip Феррейру. — Нужно было провести переговоры, чтобы получить деньги, но это не случилось.

В сезоне-2019 Кака провел 20 матчей и забил 1 гол в чемпионате Бразилии. В чемпионате штата Минейру-2020 на его счету 7 игр.