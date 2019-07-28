Круговой перейдет в "Зенит". И останется в аренде в "Уфе"

По информации "СЭ", защитник "Уфы" Данил Круговой, с большой долей вероятности, перейдет в "Зенит".

Речь идет о таком развитии событий – после документального оформления трансфера защитник еще на год останется в "Уфе" в аренде, а летом 2020-го перейдет в "Зенит".

21-летний футболист является воспитанником петербургского клуба, однако за основную команду не провел ни одной встречи. С 2018 года он выступает за "Уфу", в прошлом сезоне записал на свой счет один гол в 9 матчах РПЛ. (Сергей Егоров)