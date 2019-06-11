Кротов признан лучшим игроком "Уфы" в мае-июне

Болельщики "Уфы" признали нападающего команды Вячеслава Кротова лучшим игроком команды в мае-июне, сообщает официальный сайт клуба.
По итогам голосования 26-летний форвард набрал 29,5 процентов голосов. Вторым стал лучший бомбардир уфимского клуба Силвестр Игбун (19,5 процентов), на третьей строчке – полузащитник Кэтэлин Карп (18,6 процентов).
В мае-июне Кротов принял участие в трех матчах "Уфы" и не отметился результативными действиями.
В матче плей-офф с "Томью" (0:1) за право остаться в РПЛ нападающий занял место в воротах после удаления вратаря и не пропустил.
Вячеслав Кротов – лучший футболист ФК «Уфа» в мае-июне по версии болельщиков!— ФК УФА (@UfaFc) 11 июня 2019 г.
Кротов набрал 29.5 % общих голосов.
Второе место в опросе занял лучший бомбардир клуба Сильвестр Игбун – 19.5% всех голосов.
Замкнул тройку лучших игроков апреля – Кэтэлин Карп, набрав 18.6% pic.twitter.com/NVKngBf2Rd