Кротов признан лучшим игроком "Уфы" в мае-июне

Болельщики "Уфы"​ признали нападающего команды Вячеслава Кротова лучшим игроком команды в мае-июне, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам голосования 26-летний форвард набрал 29,5 процентов голосов. Вторым стал лучший бомбардир уфимского клуба Силвестр Игбун (19,5 процентов), на третьей строчке – полузащитник Кэтэлин Карп (18,6 процентов).

В мае-июне Кротов принял участие в трех матчах "Уфы" и не отметился результативными действиями.

В матче плей-офф с "Томью" (0:1) за право остаться в РПЛ нападающий занял место в воротах после удаления вратаря и не пропустил.