Кристоффер Олссон: «Себальос сказал мне, чтобы я не вел себя, как Месси»
19:11
Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Кристоффер Олссон рассказал, о чем говорил с полузащитником команды Испании Даниелем Себальосом во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
— Он сказал мне прекратить вести себя, как Месси. Не помню, что я сказал в ответ. Мне показалось это немного странным. Я не понял, что он на самом деле имел в виду, — приводит слова Ольссона The Sun.
Встреча завершилась со счетом 1;1. Испания ушла от поражения благодаря голу Родриго на 90+2-й минуте встречи.
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