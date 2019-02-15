Кристоффер Олссон: ""Краснодар" существенно отличается от моих предыдущих команд"

Новичок "Краснодара" полузащитник Кристоффер Олссон рассказал клубной пресс-службе об адаптации в российской команде, сообщает официальный сайт "быков".

Вчера 23-летний швед дебютировал за "Краснодар" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" (0:0).

– Как проходит адаптация к игровой манере "Краснодара"? В чем основное отличие от того футбола, в который играл твой предыдущий клуб АИК?

– Признаюсь, "Краснодар" существенно отличается по манере игры от моих предыдущих команд и в частности от АИКа. И мне необходимо время, чтобы полностью адаптироваться к такому стилю. Здесь команда играет в более скоростной футбол, не прижимается к своим воротам, использует высокий прессинг. В "Краснодаре" делается акцент на то, чтобы как можно больше атаковать и быстрее отбирать мяч после его потери. АИК действовал по-другому. В этой команде больше внимания уделялось обороне, при потере мяча она сразу же садилась глубоко на свою половину поля, а в атаке ставка делалась на контроль мяча, пусть это порой и замедляло продвижение вперед. "Краснодар" играет быстрее и агрессивнее, мне это импонирует. Вообще в России, как я уже успел понять, темп чемпионата более высокий, чем в скандинавских странах, и игроки в командах собраны выше уровнем. Но в целом – это все равно футбол и во всех странах в него играют по одним и тем же правилам. А это – самое главное (улыбается), – цитирует Олссона пресс-служба "Краснодара".

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