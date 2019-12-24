Кришито по-прежнему следит за «Зенитом», но не готов вернуться в Россию

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито, в прошлом выступавший за «Зенит», отметил, что по-прежнему следит за бывшим клубом и более за него.

— В чемпионате России «Зенит» близок к седьмому чемпионству, чему я очень рад, — цитирует ITA Sport Press Кришито. — Даже сейчас я слежу за РПЛ и болею за «Зенит». Время, проведенное в России, было прекрасно, но я уже туда не вернусь, поскольку хочу играть в Италии до конца карьеры.

32-летний Кришито выступал за «Зенит» с с 2011 по 2018 год, сыграв 225 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 29 голевых передач.