"Краснодар" вышел из отпуска и провел тренировку. Видео

Вечером 10 июня "Краснодар" провел на своей учебно-тренировочной базе тренировку, которая дала старт предсезонной подготовке, информирует официальный сайт клуба.

Первый сбор завершится 20 июня, 21 и 22 числа черно-зеленые получат выходные, 23 и 24 дня вновь потренируются на своей базе. 25 июня "Краснодар" отправится в Австрию на межсезонный турнир с командами РПЛ. Предварительный календарь игр быков: 27 июня "Краснодар" – ЦСКА, 30 июня "Краснодар" – "Ростов", 4 июля "Спартак" – "Краснодар".

7 июля в расписании черно-зеленых запланирован еще один спарринг, соперник по которому будет определен позже. Сразу после его окончания команда вернется в Краснодар и заключительный этап подготовки к старту нового сезона проведет на своей базе.



